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Дрейк вышел на сцену с Кевином Дюрэнтом перед концертом в Остине

Дрейк вышел на сцену с Кевином Дюрэнтом перед концертом в Остине

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт посетил концерт известного певца Дрейка в Остине, где ранее провел сезон за местную команду Техасского университета.

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