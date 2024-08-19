«Атлетико» 🤝 «Реал» 🤝 ничья в первом туре Ла Лиги. Четыре забитых мяча, автогол и дебют новичков — насыщенный матч 🤩 ⚽ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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«Атлетико» 🤝 «Реал» 🤝 ничья в первом туре Ла Лиги. Четыре забитых мяча, автогол и дебют новичков — насыщенный матч 🤩 ⚽ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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