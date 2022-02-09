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В ВОЗ заявили о продвижении регистрации "Спутника V"

В ВОЗ заявили о продвижении регистрации "Спутника V"

Global Look Press/Keystone Press Agency/Carol Smiljan Процесс одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины "Спутник V" продвигается, уже подписаны все необходимые документы, заявил представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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