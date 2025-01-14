Важный православный праздник Обрезания Господня: строгие запреты, сильные молитвы Ежегодно торжество приходится на 14 января, восьмой день после Рождества

Наина Курбанова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина РПЦ (Русская православная церковь) Христианство Иисус Христос Православие Религия Выделить главное Выкл «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве (Лк 2:21)».
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