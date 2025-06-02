Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1195-й день

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1195-й день

Вечером и ночью средства ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью.

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