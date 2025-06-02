Вечером и ночью средства ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью.
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