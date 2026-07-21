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Газета.ру

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Tyc Sports: Месси не принял решение касательного будущего в сборной Аргентины

Tyc Sports: Месси не принял решение касательного будущего в сборной Аргентины

Аргентинский форвард Лионель Месси еще не принял решение о завершении выступления за национальную сборную, сообщает Tyc Sports По информации источника, 39-летний нападающий отправился на мундиаль без готового решения касательного своего будущего.

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