Tyc Sports: Месси не принял решение касательного будущего в сборной Аргентины

Аргентинский форвард Лионель Месси еще не принял решение о завершении выступления за национальную сборную, сообщает Tyc Sports По информации источника, 39-летний нападающий отправился на мундиаль без готового решения касательного своего будущего.
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