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Царьград

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Трамп выбрал старый самолёт вместо подаренного Катаром Boeing

Трамп выбрал старый самолёт вместо подаренного Катаром Boeing

Президент США Дональд Трамп предпочел возвратиться к использованию старого "первого борта", от которого Джордж Буш-старший начал пользоваться в 1990 году, вместо подаренного Катаром самолета Boeing на сумму 400 миллионов долларов для поездок по штатам.

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