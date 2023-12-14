Сразу два циклона надвигаются на Москву и Петербург: как они называются и что принесут Евгения КомароваПогода в Москве и центральной части России поднимает бурю обсуждений, поскольку на горизонте появляется циклон «Ваня», готовясь принести с собой сильные снегопады и потепление.