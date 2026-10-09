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Изак Аджар: «Охлаждающие жилеты следует запретить. Должно быть трудно»

Пилот « Ред Булл » Изак Аджар высказался об использовании охлаждающих жилетов в «Ф-1». Данная разработка используется на гонках, где ФИА объявляет режим тепловой опасности из-за слишком сильной жары.

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