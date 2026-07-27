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Трихолог Тимофеева объяснила, как часто мыть голову летом

Трихолог Тимофеева объяснила, как часто мыть голову летом

Частота мытья головы летом зависит от типа кожи, ее чувствительности и особенностей здоровья. В среднем голову моют два-три раза в неделю, но для части людей нормой может быть и ежедневный уход, сообщает Sputnik.

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