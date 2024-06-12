В Екатеринбург слетелись звездные блогеры с амбициозной миссией. Фото, видео

В Екатеринбурге отгремел первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В городе на один день высадился «звездный десант», в составе которого были Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова.
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