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Спецсчет на проведение капремонта позволит жителям ЕАО определять виды работ в своем доме

Спецсчет на проведение капремонта позволит жителям ЕАО определять виды работ в своем доме

Специальный счет на проведение капремонта позволит жителям ЕАО определять виды работ в своем доме. Об этом в интервью рассказала начальник Государственной жилищной инспекции Еврейской автономной области Елена Попович, сообщает ИА ЕАОMedia.

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