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«Зенит» покупает футболиста с ЧМ, вратарь из России за один день побыл игроком трех клубов. Трансферы и слухи дня

«Зенит» покупает футболиста с ЧМ, вратарь из России за один день побыл игроком трех клубов. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Зенит» близок к приобретению вингера сборной Эквадора с ЧМ-2026Zuma/ТАССПетербургский «Зенит» близок к приобретению вингера бразильского «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы, сообщает Mundo Deportivo.

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