Стало известно, когда в России дадут разрешение на использование вакцины от рака

Согласно предварительному плану, разрешение на применение онковакцины будет получено в августе. Первые пациенты получат лечение данным препаратом в сентябре, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
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