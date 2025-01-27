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Стало известно, когда в России дадут разрешение на использование вакцины от рака

Стало известно, когда в России дадут разрешение на использование вакцины от рака

Согласно предварительному плану, разрешение на применение онковакцины будет получено в августе. Первые пациенты получат лечение данным препаратом в сентябре, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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