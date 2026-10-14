Ребёнок получил травмы в ДТП на Дачном проспекте в сентябре 2025 года, суд взыскал с виновницы 400 тысяч рублей в пользу ребёнка и 70 тысяч рублей — его родителям.
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