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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Армрестлинг. East vs West 25. Лалетин поборется за титул с Муратовым, Сагов встретится с Цоневым, Яблонски против Цветкова, другие поединки

1 августа в грузинском Батуми пройдет турнир по армрестлингу East vs West 25. В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин проведет защиту титула среди левшей в супертяжелом весе – против Алижана Муратова из Казахстана.

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