"Укрэнерго": в Днепропетровской области ограничено электроснабжение заводов

Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире украинского телемарафона заявил, что были введены ограничения на электроснабжение промышленности в Криворожском районе Днепропетровской области.
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