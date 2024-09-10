Настоятель епархии Армянской церкви указал на важность отношений с РФ

Церкви РФ и Армении должны поддерживать дружественные отношения для сохранения положительных отношений между государствами, в том числе и решения украинского конфликта, сообщил архиепископ Микаэл Аджапахян в интервью "Известиям".
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