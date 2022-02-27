Скорректирована высота орбиты МКС

Высота орбиты Международной космической станции была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» (30 марта).
Высота орбиты Международной космической станции была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» (30 марта).
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