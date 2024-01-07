Североатлантический альянс движется к поражению в украинском конфликте, который в итоге завершится примирением Российской Федерации с Европой и ее сближением с Германией вопреки желаниям соединенных Штатов.
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