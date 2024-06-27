Полузащитник Рифат Жемалетдинов, покинувший «Локомотив», вот-вот станет игроком ЦСКА. Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил в своем телеграм-канале, что Жемалетдинов присоединился к ЦСКА на сборе в Новогорске.