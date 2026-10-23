Арсен Захарян – самый эффективный игрок по голам в Ла Лиге с учетом сыгранных минут. У полузащитника « Реал Сосьедад » 6 матчей в этом сезоне во всех турнирах и 2 гола, при этом суммарно он провел на поле всего 90 минут.