Автоэксперт объяснил возможный вред бензина Аи-98 для мотора

Согласно ряду исследований, за счет использования бензина с более высоким октановым числом (к примеру, Аи-98 вместо Аи-92) прирост мощности может составить около 7%, а расход топлива может снизиться примерно на 6%.
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