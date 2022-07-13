Мировое обозрение

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Зеленский подтвердил прогресс по «зерновому вопросу»

Зеленский подтвердил прогресс по «зерновому вопросу»

Ukrainian Presidents Office/Keystone Press Agency/Globallookpres На прошедших в Стамбуле переговорах между Россией, Турцией и Украиной по вопросу транспортировки зерна через Черное море достигнут прогресс.

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