В Челябинске во врем нападения на школу пострадали пять человек

Власти поручили усилить контроль за безопасностью в челябинских школах после ЧП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет по делам образования взял на контроль ситуацию с обеспечением безопасности на территориях образовательных организаций.