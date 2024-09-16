В Челябинске во врем нападения на школу пострадали пять человек

Власти поручили усилить контроль за безопасностью в челябинских школах после ЧП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет по делам образования взял на контроль ситуацию с обеспечением безопасности на территориях образовательных организаций.
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