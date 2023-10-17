8 самых удивительных ледовых отелей мира

Летом нам не хватает снега, а зимой летнего тепла и солнца — такова человеческая натура. Но есть люди, которые обожают холод или просто необычный экстремальный отдых, к которому с уверенностью можно отнести пребывание в ледовом отеле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии