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Военнослужащие ЮВО примут участие в мероприятиях, посвященных 13-й годовщине событий 8 августа 2008 года

Военнослужащие ЮВО примут участие в мероприятиях, посвященных 13-й годовщине событий 8 августа 2008 года

На плацу соединения ЮВО состоится митинг, в котором примут участие личный состав российской военной базы, участники операции по принуждению Грузии к миру .

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