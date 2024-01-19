Лично я не понимаю, почему считается, будто это женщины спят и видят, как бы переделать какого-нибудь мужчину.
Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так
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Владимир Соколов
автор в очередной раз подтвердил свой идиотизм
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19 час.
Светлана Родионова
Спасибо за статью. Никого невозможно переделать и перевоспитать, если человек сам этого не захочет. Смысл мотать нервы человеку с которым ты уже связал судьбу? Ну ты когда заводил (-ла) отношения на эти же базовые настройки были согласны? И вес устраивал, и стиль в одежде, и как пахнет, и как краситься? Так а чего потом то вдруг стало не так...Люди должны быть честными в первую очередь с сами с собой
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17 час.
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