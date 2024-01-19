Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    и что там историки пишут? что в каждой семье папаня жену сына оприходовал? ссылку на труды дадите?Главные антиженск...
  • ММ
    Читайте исследования ученых царского времени! Вот уж ни одного полоумного тогда бы до науки не допустили! Мало знаете.Главные антиженск...
  • Светлана Родионова
    Спасибо за статью. Никого невозможно переделать и перевоспитать, если человек сам этого не захочет. Смысл мотать нерв...Когда хотел воспи...

Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

Лично я не понимаю, почему считается, будто это женщины спят и видят, как бы переделать какого-нибудь мужчину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
автор в очередной раз подтвердил свой идиотизм
Ответить
19 час.
Светлана Родионова
Спасибо за статью. Никого невозможно переделать и перевоспитать, если человек сам этого не захочет. Смысл мотать нервы человеку с которым ты уже связал судьбу? Ну ты когда заводил (-ла) отношения на эти же базовые настройки были согласны? И вес устраивал, и стиль в одежде, и как пахнет, и как краситься? Так а чего потом то вдруг стало не так...Люди должны быть честными в первую очередь с сами с собой
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх