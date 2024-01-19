Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

Светлана Родионова

Спасибо за статью. Никого невозможно переделать и перевоспитать, если человек сам этого не захочет. Смысл мотать нервы человеку с которым ты уже связал судьбу? Ну ты когда заводил (-ла) отношения на эти же базовые настройки были согласны? И вес устраивал, и стиль в одежде, и как пахнет, и как краситься? Так а чего потом то вдруг стало не так...Люди должны быть честными в первую очередь с сами с собой