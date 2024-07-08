Общественник о новых мерах против «серых» SIM-карт: «Нацелены на борьбу с мошенничеством»

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин направил обращение в Минцифры РФ с предложением ввести обязательную регистрацию SIM-боксов, которые позволяют оператору одновременно совершать несколько звонков и рассылать SMS-сообщения, для борьбы с телефонным мошенничеством.
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