«Алла будет петь», – кто поздравил Пугачеву с днем рождения

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, фото: umagazine.ru Сегодня Народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает свой день рождения, и ее старшая дочь Кристина Орбакайте решила поздравить ее особенным образом.
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