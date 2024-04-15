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«Алла будет петь», – кто поздравил Пугачеву с днем рождения

«Алла будет петь», – кто поздравил Пугачеву с днем рождения

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, фото: umagazine.ru Сегодня Народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает свой день рождения, и ее старшая дочь Кристина Орбакайте решила поздравить ее особенным образом.

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