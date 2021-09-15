В Якутии пресечена браконьерская добыча водных биологических ресурсов

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с региональным Управлением ФСБ России при участии Росгвардии и представителей Росрыболовства пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконную добычу и реализацию водных биологических ресурсов.