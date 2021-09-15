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В Якутии пресечена браконьерская добыча водных биологических ресурсов

В Якутии пресечена браконьерская добыча водных биологических ресурсов

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с региональным Управлением ФСБ России при участии Росгвардии и представителей Росрыболовства пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконную добычу и реализацию водных биологических ресурсов.

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