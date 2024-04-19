У водителей ОТ негативный тренд - езда на красный свет 🤬 18+ Симферопольская/Сормовская Поворот на красный🔴 сигнал светофора.
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У водителей ОТ негативный тренд - езда на красный свет 🤬 18+ Симферопольская/Сормовская Поворот на красный🔴 сигнал светофора.