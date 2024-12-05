Наместника Святогорской лавры митрополита Арсения украинский суд оставил в СИЗО до февраля 2025 года

5 декабря Славянский горрайонный суд Донецкой области провел очередное судебное заседание, на котором решался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения (Яковенко), .
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