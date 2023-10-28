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ХАМАС составит списки палестинцев в израильских тюрьмах

ХАМАС составит списки палестинцев в израильских тюрьмах

Global Look Press/Yousef Mohammed/Keystone Press Agency Лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отдал приказ подготовить списки всех палестинцев, которые в настоящее время находятся в израильских тюрьмах.

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