ХАМАС составит списки палестинцев в израильских тюрьмах

Global Look Press/Yousef Mohammed/Keystone Press Agency Лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отдал приказ подготовить списки всех палестинцев, которые в настоящее время находятся в израильских тюрьмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии