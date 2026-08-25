Ученые нашли возможный путь передачи болезни Альцгеймера через донорскую кровь

Международная группа ученых представила в журнале The Lancet обзор, согласно которому патологические белки, связанные с болезнью Альцгеймера и церебральной амилоидной ангиопатией, теоретически могут передаваться человеку вместе с донорской кровью.
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