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Ученые нашли возможный путь передачи болезни Альцгеймера через донорскую кровь

Ученые нашли возможный путь передачи болезни Альцгеймера через донорскую кровь

Международная группа ученых представила в журнале The Lancet обзор, согласно которому патологические белки, связанные с болезнью Альцгеймера и церебральной амилоидной ангиопатией, теоретически могут передаваться человеку вместе с донорской кровью.

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