Чат-бот для помощи пострадавшим от наводнений заработал в Приморье

В Приморье начал работать чат-бот (18+) для помощи пострадавшим от наводнений. Жители края могут сообщить специалистам о проблемах, возникших из-за прошедших ливней, написав фамилию, адрес и какая требуется помощь — затопило дом, нужна вода.