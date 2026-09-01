Омбудсмен Лубинец раскрыл коррупцию в мобилизации на $70 тыс

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о коррупции в приграничной области: за $50-70 тыс. сотрудниками ТЦК мужчин выпускают из автобусов после мобилизации и помогают пересечь границу.
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