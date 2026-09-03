Вэнс: США расследуют информацию об ударе по свадебной церемонии в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти проводят детальное расследование информации о воздушном ударе по свадебной церемонии в Иране.
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