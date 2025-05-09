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Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области

Глава региона заверил, что все мероприятия пройдут по плануВооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание правительства Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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