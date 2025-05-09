Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области

Глава региона заверил, что все мероприятия пройдут по плануВооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание правительства Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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