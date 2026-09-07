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Вечерний Новосибирск

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Восемь детей на питбайках задержали новосибирские полицейские за неделю

Восемь детей на питбайках задержали новосибирские полицейские за неделю

13 детей пострадало в ДТП с начала учебного года, всего с участием несовершеннолетних произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

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