Чимаев объяснил отказ от титульного боя в UFC

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев объяснил отказ от титульного поединка против американца Шона Стрикленда в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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