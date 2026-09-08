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Провалился в «Реале» и теперь тонет в АПЛ: Арбелоа проиграл все матчи и, возможно, снова поругался с игроками

Провалился в «Реале» и теперь тонет в АПЛ: Арбелоа проиграл все матчи и, возможно, снова поругался с игроками

Конец карьере?«Фулхэм» — одна из двух команд на старте чемпионата Англии, не набравших ни одного очка после трех туров.

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