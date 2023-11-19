Интересная жизнь с Vera Star и вероятная смена Путина Медведевым. Фото; inosmi.ru Грядущее в марте 2024 года выборы президента станут пожалуй одними из самых знаковых после неспокойных 90-х годов.
Как пройдут выборы 2024. Изоляция России от интернета, изменение правил голосования
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
"Договорняк" и похабный мир просто развалит Россию изнутри, на радость Лондона и Вашингтона. Тогда точно России уже не будет, от слов совсем. Надо просто перестать сдерживать нашу Армию и она всю эту шушару в виде ВСУ и наёмников сметет в кратчайшие сроки. А Запад в "друзьях" нам на хер не нужен, они сами сделали свой выбор, теперь пусть просто деградируют, они этого заслужили в полной мере. Сами к нам приползут, хотя уже вряд ли смогут нам что то интересное предложить.
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1 час.
Людмила Суханова
Путин и все! Никакой перечисленной шелухи нам не надо!
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42 мин.
Алла Зотова
Правильно, только Путин ВВ должен остаться у руля ! Без него Россия погибнет. Он должен закончить начатое дело!
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30 мин.
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