Как пройдут выборы 2024. Изоляция России от интернета, изменение правил голосования

ИМ

Ильдус Мамлеев

"Договорняк" и похабный мир просто развалит Россию изнутри, на радость Лондона и Вашингтона. Тогда точно России уже не будет, от слов совсем. Надо просто перестать сдерживать нашу Армию и она всю эту шушару в виде ВСУ и наёмников сметет в кратчайшие сроки. А Запад в "друзьях" нам на хер не нужен, они сами сделали свой выбор, теперь пусть просто деградируют, они этого заслужили в полной мере. Сами к нам приползут, хотя уже вряд ли смогут нам что то интересное предложить.