В Крыму свыше 8 тысяч абонентов остаются без электроэнергии

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» круглосуточно ликвидируют повреждения в электрических сетях. Так, из-за дождя и ветра, обрушившихся на полуостров, суммарно было обесточено 132 линий 6-10 кВ, из которых 116 к настоящему моменту введены в работу, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.