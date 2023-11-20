В Крыму свыше 8 тысяч абонентов остаются без электроэнергии

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» круглосуточно ликвидируют повреждения в электрических сетях. Так, из-за дождя и ветра, обрушившихся на полуостров, суммарно было обесточено 132 линий 6-10 кВ, из которых 116 к настоящему моменту введены в работу, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
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