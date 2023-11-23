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Менеджер социальных сетей – самая популярная работа 2023 года для «ленивой девушки»

Менеджер социальных сетей – самая популярная работа 2023 года для «ленивой девушки»

Агентство System в своем исследовании проанализировало лучшие роли «ленивой девушки».Менеджер социальных сетей – самая популярная работа 2023 года для «ленивой девушки», это стало известно из результатов исследования агентства System, сообщает новостное издание Indy100.

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