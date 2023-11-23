Агентство System в своем исследовании проанализировало лучшие роли «ленивой девушки».Менеджер социальных сетей – самая популярная работа 2023 года для «ленивой девушки», это стало известно из результатов исследования агентства System, сообщает новостное издание Indy100.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии