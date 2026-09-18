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Культуромания

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Владивосток принимает финал премии уличной культуры и спорта «Кардо»

Владивосток принимает финал премии уличной культуры и спорта «Кардо»

С 16 по 20 сентября Владивосток принимает одно из самых ярких событий в мире уличной культуры – гранд-финал международной конкурс-премии «Кардо».

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