В Пермском крае полицейские и общественники провели для школьников игру «Терроризм не имеет границ»

В Пермском крае инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» Ольга Утробина совместно с представителем Общественного совета при территориальном отделе полиции Анастасией Степановой провела для учащихся 10 класса одной из местных школ игру «Терроризм не имеет границ».