Владимир Зеленский: российские заработки и украинские заботы

Владимир Зеленский, прежде чем стать президентом Украины, оставил свой след на российской сцене. Об этом сообщил продюсер Сергей Лавров в эксклюзивном интервью для издания «МК», передают журналисты сайта ftimes.
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