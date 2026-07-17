Су-34 ударили по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.
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