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ТАСС

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Су-34 ударили по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250-270 по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

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