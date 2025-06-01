Сила в правде
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Сила в правде

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Почему "стратеги" стояли не в ангарах? Ответ поразит. России пришлось пойти на это

Почему "стратеги" стояли не в ангарах? Ответ поразит. России пришлось пойти на это

После ударов беспилотников Украины по русским самолётам стратегической авиации в очередной раз прозвучал вопрос о том, почему машины не стояли в ангарах.

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